"Самоха есть. Зачем нам Месси". Слуцкий не уверен, что нашёл бы место в составе для аргентинца

Пользователь в инстаграме задал вопрос: "Почему клуб не подписал Месси?"
В ответ Слуцкий с присущим ему юмором ответил: "Самоха есть. Зачем нам Месси".
Илья Самошников в текущем чемпионате России провёл за "Рубин" три матча. В игре первого тура против московского "Спартака" защитник отличился забитым мячом и был признан лучшим игроком встречи.
В прошлом сезоне Самошников провёл в РПЛ 24 матча. В них игрок отличился двумя забитыми мячами и результативной передачей.
Сегодня "ПСЖ" в своём "твиттере" анонсировал переход экс-форварда "Барселоны" Лионеля Месси. Планируется, что завтра игрок проведёт пресс-конференцию по случаю своего появления в новом клубе.
"ПСЖ" анонсировал переход Месси
"ПСЖ" проведёт для Месси пресс-конференцию