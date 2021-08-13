"Я уже миллион раз говорил, что нужно убрать лимит на легионеров. Пока есть лимит — будут проблемы в еврокубках. Наши лоботрясы сразу заиграют. Зачем платить кому попало по 2 миллиона евро? За то, как они играют, они максимум должны получать 200 тысяч", — передаёт слова Кафельникова "СЭ".
Напомним, вчерашние матчи в еврокубках закончились для российских команд провалом.
"Рубин" в ответной встрече третьего раунда квалификации Лиги конференций проиграл польскому "Ракуву". Казанцы пропустили единственный мяч в дополнительное время после удаления защитника команды Ильи Самошникова.
ФК "Сочи" на этой же стадии турнира уступил "Партизану" в серии послематчевых пенальти со счётом 4:2.
После завершения вчерашних встреч стало известно, что Россия в таблице коэффициентов УЕФА уступила восьмую строчку Шотландии. На расстоянии полутора очков от девятого место располагаются Австрия и Украина.
Кафельников: наши лоботрясы заиграют в еврокубках только тогда, когда будет отменён лимит
Известный теннисист и болельщик "Спартака" Евгений Кафельников поделился мнением о выступлениях российских команд в еврокубках.
Фото: инстаграм Евгения Кафельникова
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