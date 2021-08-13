Агент Фернандо в связи с потенциальным получением игроком статуса свободного агента высказался о возможном возвращении своего клиента в "Спартак". Он сообщил, что вел предварительные переговоры с московским клубом.
"Мы не получали никаких предложений, хотя у нас были предварительные переговоры со "Спартаком". Мы тщательно следим за ситуацией", - сказал агент.
Напомним, ранее СМИ сообщали, что на Фернандо претендует "Бешикташ".
Отметим, что 29-летний Фернандо выступал за "Спартак" в период с 2016 по 2019 год.
Источник: Евро-Футбол.Ру
Агент Фернандо рассказал об интересе к игроку со стороны "Спартака"
Полузащитник китайского "Бэйцзин Гоань" Фернандо близок к расторжению контракта с клубом.
Фото: Contributor / Getty Images Sport / Gettyimages.ru
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!