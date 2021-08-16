"Вызов в сборную стал неожиданностью и авансом для меня. Остается только работать, тренироваться и доказывать новому тренеру сборной, что он вызвал меня не зря.
Не ожидал, что смогу опередить Артема Дзюбу и Александра Соболева, которые вовсе не получили вызова. Но мне приятно конкурировать с такими классными нападающими, как Федор Смолов и Антон Заболотный. Буду рад заниматься с ними вместе, учиться у них чему-то новому", - передаёт слова Тюкавина "РБ Спорт".
Ранее стал известен расширенный состав сборной России на сентябрьские матчи квалификации Чемпионата мира-2022 с командами Хорватии, Кипра и Мальты, которые пройдут первого, четвёртого и седьмого сентября, соответственно.
Для Константина Тюкавина вызов в сборную России стал первым в карьере.
На старте текущего чемпионата нападающий провёл за "Динамо" четыре матча. В них Тюкавин набрал два результативных действия по системе "гол+пас" (1+1).
Главный тренер национальной команды Валерий Карпин укомплектовал линию нападения сборной ещё двумя игроками, помимо форварда "Динамо", - Федором Смоловым из "Локомотива" и Антоном Заболотным из ЦСКА.
Константин Тюкавин: в сборной буду учиться у Смолова и Заболотного чему-то новому
Нападающий "Динамо" Константин Тюкавин отреагировал на новость о своём вызове в состав сборной России на сентябрьские матчи отбора Чемпионата мира-2022.
Фото: ФК "Динамо"
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