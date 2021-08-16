По данным источника, у 25-летнего россиянина проявились симптомы простуды. Также отмечается, что его участие в игре 5-го тура РПЛ с московским "Динамо" остается под вопросом.
Помазун сыграл в матче стартового тура чемпионата России против "Краснодара" (0:3), а в двух следующих встречах с "Нижним Новгородом" (1:1) и "Сочи" (0:2) остался на скамейке запасных.
Игра "Урала" и "Динамо" запланирована на 21 августа. Матч пройдет на стадионе "Центральный" в Екатеринбурге. Стартовый свисток встречи прозвучит в 18:00 по московскому времени.
Источник: Sport24
СМИ: Помазун не принял участия в матче против "Спартака" из-за симптомов простуды. Его выход в игре с "Динамо" под вопросом
Стало известно, почему голкипер "Урала" Илья Помазун пропустил матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги против "Спартака" (0:1).
Фото: ФК "Урал"
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