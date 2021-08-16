"Скажу коротко: на поле была одна команда — "Сочи". У нас вообще ничего не получилось", - передаёт слова Черевченко "Матч ТВ".
В сегодняшнем матче между "Сочи" и "Химками" "южане" оказались сильнее. В ворота команды Игоря Черевченко было отправлено три безответных мяча. В первом тайме счёт открыл нападающий "Сочи" Максим Барсов. Во второй половине встречи дубль в протоколе матча записан напротив фамилии полузащитника "южан" Ивелина Попова.
После четырёх туров "Химки" расположились на двенадцатом месте турнирной таблицы, набрав четыре зачётных балла.
"Сочи" занимает третью строчку. В активе команды с юга России девять очков.
Игорь Черевченко: на поле была одна команда - "Сочи"
Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко прокомментировал поражение своей команды в матче четвёртого тура РПЛ от "Сочи".
Фото: ФК "Химки"
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