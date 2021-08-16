Матчи Скрыть

Сделать ставку

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Сочи
3 - 0
ХимкиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Вильярреал
0 - 0
ГранадаЗавершен
Эльче
0 - 0
Атлетик2 тайм
П1 4.7X 2.15П2 2.65

Игорь Черевченко: на поле была одна команда - "Сочи"

Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко прокомментировал поражение своей команды в матче четвёртого тура РПЛ от "Сочи".
Фото: ФК "Химки"
"Скажу коротко: на поле была одна команда — "Сочи". У нас вообще ничего не получилось", - передаёт слова Черевченко "Матч ТВ".

В сегодняшнем матче между "Сочи" и "Химками" "южане" оказались сильнее. В ворота команды Игоря Черевченко было отправлено три безответных мяча. В первом тайме счёт открыл нападающий "Сочи" Максим Барсов. Во второй половине встречи дубль в протоколе матча записан напротив фамилии полузащитника "южан" Ивелина Попова.

После четырёх туров "Химки" расположились на двенадцатом месте турнирной таблицы, набрав четыре зачётных балла.

"Сочи" занимает третью строчку. В активе команды с юга России девять очков.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Черевченко Химки Сочи
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)


 Информация:
Хотите высказаться? Зарегистрируйтесь, либо авторизуйтесь на портале! :)

Последние новости

Источник: Жиго может перейти в "Торино" 2
Наставник "Монако" Ковач: "Шахтёр" - грозный соперник. Они фавориты в грядущем матче
Геркус: Карпин может вызвать кого угодно, даже представителей команд ФНЛ. Главное — финальный итог
Макаров: я еду в сборную не отбывать номер, а помогать команде достигать поставленных задач
Источник: Евгеньев может перейти из "Динамо" в ЦСКА 1
Федотов: мало кто верил в "Сочи" в матче против "Химок" 1
Григорий Иванов: наша задача — занять место в РПЛ не ниже десятого
Без Дзюбы, Соболева и Жиркова, с Тюкавиным, Захаряном, Тереховым и Смоловым. Новая версия сборной России от Карпина 2
Карпин высказался о проблемах российского футбола 2
Головин попал в заявку "Монако" на матч против "Шахтера"
СМИ: Льяич отказался от перехода в "Спартак" из-за девушки 9
Дасаев: Гильерме опытнее Максименко? Маринато привозит себе мячи и в "Локомотиве", и в сборной 3
Источник: "Спартак" подпишет Роберта Бауэра после того, как правый защитник получит казахстанский паспорт 4
Игорь Черевченко: на поле была одна команда - "Сочи"
Карпин не вызвал Дзюбу сборную России. Неужели Артем настолько плох? 1
Дубль Ивелина Попова позволил "Сочи" разгромить "Химки" 7
СМИ: Помазун не принял участия в матче против "Спартака" из-за симптомов простуды. Его выход в игре с "Динамо" под вопросом
Агент Вильены прокомментировал информацию о конфликте игрока с Ильиным 1
Нападающий "Герты" Кунья отказался от перехода в "Зенит" 12
Лепехин - о составе сборной: Карпин - человек со своим видением, не готовый подстраиваться под общественное мнение 1 эксклюзив
Состав сборной России, Дзюба в "Рубине", яхта Салиховой за молчание и опорник для "Спартака". Главное за 16 августа 3
"Дорогу молодым!" Кафельников - об отсутствии Дзюбы в сборной России 3
Тарханов: после вызова Смолова и Тюкавина жду комбинационный футбол в сборной 1 эксклюзив
"Спартак" поздравил Бакаева и Максименко с вызовом в сборную России 5
Игонин - о составе сборной России: мы видим лучших из тех, кого можно было вызвать эксклюзив
Игоря Акинфеева приглашали в сборную России 2
Кавазашвили: ни один из вызванных нападающих не заменит Дзюбу 17 эксклюзив
Пономарев: правильно, что Карпин не вызвал Дзюбу и Соболева. Одобряю это дело 2 эксклюзив
Селюк: Карпин берёт игроков из "Ростова". Я против приглашения футболистов для повышения их стоимости 8
Кавазашвили - о составе сборной России: вызов Гильерме это огромный плюс, но я сомневаюсь в Джикии 2 эксклюзив
Все новости
-