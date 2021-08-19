"Урунов - талантливый футболист. Мне казалось, что он заиграет в "Спартаке". Остон перешёл в эту команду и сразу получил травму, а потом ему просто не дали шанс. Если говорить о его будущем, то сначала нужно показать себя в России, а затем ехать в Европу. У Остона есть все данные. Надеюсь, в "Уфе" у него всё получится", - приводит слова Ахмедова "ВсеПроСпорт".
Напомним, права на Урунова принадлежат московскому "Спартаку". Сезон-2021/22 20-летний узбек проведет в аренде в "Уфе", за которую выступал ранее. По информации СМИ, у клуба из Башкортостана есть право выкупа контракта хавбека за 1 млн евро.
Всего в составе красно-белых Урунов принял участие в девяти матчах во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом. Также на его счету пять игр без голов в футболке национальной сборной Узбекистана.
Бывший игрок "Краснодара" Ахмедов: казалось, что Урунов заиграет в "Спартаке". Ему просто не дали шанс
Экс-полузащитник "Краснодара" и "Анжи" Одил Ахмедов поделился мнением о возвращении соотечественника Остона Урунова в "Уфу".
Фото: ФК "Спартак"
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