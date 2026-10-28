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Карседо признал, что "Спартак" оказался не готов к началу дерби с ЦСКА

Главный тренер "Спартака" Хуан Карлос Карседо прокомментировал неудачное начало московского дерби против ЦСКА, в котором красно-белые потерпели поражение со счётом 0:2.
Фото: ФК "Спартак"
Испанский специалист признал, что его подопечные оказались недостаточно подготовлены к стартовому отрезку встречи.

- Согласен, что в дерби мы не вошли в игру как нужно, были не готовы. А дальше доминировали и владели мячом, создали много моментов. Все зависит от игры. Сегодня, например, мы забили быстро. Поверьте, мы проводим работу с футболистами и говорим о важности концентрации с первых минут, - цитирует Карседо "Матч ТВ".

Напомним, в среду "Спартак" обыграл "Рубин" со счётом 1:0 в пятом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Московская команда набрала 13 очков и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф. Заключительную встречу группы красно-белые проведут 26 ноября на выезде против "Оренбурга".

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