Карседо признал, что "Спартак" оказался не готов к началу дерби с ЦСКА

- Согласен, что в дерби мы не вошли в игру как нужно, были не готовы. А дальше доминировали и владели мячом, создали много моментов. Все зависит от игры. Сегодня, например, мы забили быстро. Поверьте, мы проводим работу с футболистами и говорим о важности концентрации с первых минут, - цитирует Карседо "Матч ТВ".
Напомним, в среду "Спартак" обыграл "Рубин" со счётом 1:0 в пятом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России. Московская команда набрала 13 очков и досрочно обеспечила себе выход в плей-офф. Заключительную встречу группы красно-белые проведут 26 ноября на выезде против "Оренбурга".