Футбольный эксперт удивился игре "Акрона" в матче против "Ростова"

- "Ростов" имел полное преимущество в матче. Тотальная разница в самоотдаче, работе с мячом, движении и успешности борьбы за мяч. Особенно в первом тайме.
Меня удивило, что "Акрон" не сыграл осторожно и не смог сохранить лицо во втором тайме, пропустив быстрые голы, после чего счет стал совсем крупным, - цитирует эксперта "Матч ТВ".
Благодаря победе "Ростов" набрал 12 очков и досрочно обеспечил себе первое место в группе D, а также выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России. "Акрон" с семью очками занимает вторую строчку.