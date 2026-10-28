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Футбольный эксперт удивился игре "Акрона" в матче против "Ростова"

Бывший защитник "Уфы" Алексей Никитин прокомментировал крупную победу "Ростова" над "Акроном" (6:1) в пятом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Ростов"
По мнению экс-футболиста, ростовчане значительно превосходили соперника в движении, борьбе за мяч и самоотдаче.

- "Ростов" имел полное преимущество в матче. Тотальная разница в самоотдаче, работе с мячом, движении и успешности борьбы за мяч. Особенно в первом тайме.

Меня удивило, что "Акрон" не сыграл осторожно и не смог сохранить лицо во втором тайме, пропустив быстрые голы, после чего счет стал совсем крупным, - цитирует эксперта "Матч ТВ".

Благодаря победе "Ростов" набрал 12 очков и досрочно обеспечил себе первое место в группе D, а также выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России. "Акрон" с семью очками занимает вторую строчку.

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