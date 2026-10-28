Аргентинца обвиняют в мелком мошенничестве, связанном с использованием электроэнергии, сообщает ABC Sevilla.
Поводом для разбирательства стала жалоба соседа экс-футболиста, который обратил внимание на предполагаемые нарушения при электроснабжении его дома. Согласно материалам дела, речь идёт о возможном незаконном потреблении или поставке электричества.
Прокуратура потребовала назначить Парехе штраф, размер которого рассчитывается исходя из его заработной платы за десять месяцев. Решение суда пока не сообщается.
Пареха защищал цвета "Спартака" с 2010 по 2014 год. Позднее аргентинец выступал за "Севилью".
Экс-защитника "Спартака" обвинили в мошенничестве
Бывший защитник московского "Спартака" Николас Пареха оказался участником судебного разбирательства в Испании.
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