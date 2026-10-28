Легенда "Спартака" поддержал победу Кейна в голосовании за "Золотой мяч"

- Я рад, что Кейн выиграл "Золотой мяч". Он действительно был лучшим.
Ямаль играет нестабильно. Понимаю, что против него играют персонально, но против Месси тоже играли персонально. Поэтому Кейн больше всех заслужил награду, - цитирует Дасаева "Чемпионат".
Церемония вручения "Золотого мяча" прошла 26 октября в Лондоне. Для Кейна эта награда стала первой в профессиональной карьере. Вторую строчку в голосовании занял нападающий "Реала" Килиан Мбаппе, а третье место досталось вингеру "Барселоны" Ламину Ямалю.