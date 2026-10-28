Орлов отреагировал на стихотворение "Зенита" в адрес махачкалинского "Динамо"

- Ну, некорректно. Нельзя так про дагестанцев…
Что они рубят наголо шашками. Да и военная терминология… Слава богу, что "Зенит" извинился. Очень аккуратно относиться нужно. Мы же цивилизованные люди. Если вы цивилизованные люди, вы должны уважать соседей и тех, кто противостоит вам на футбольном поле, - сказал Орлов "Радио Зенит".
Напомним, перед встречей с махачкалинцами петербургский клуб разместил сатирическое стихотворение, которое вызвало недовольство представителей "Динамо". Дагестанский клуб потребовал публичных извинений. Впоследствии "Зенит" удалил первоначальный текст и опубликовал новое стихотворение с извинениями.