Наставник "Акрона" жёстко высказался после поражения со счётом 1:6

- Случилось плохое отношение. Неправильно показали себя. Мы недостаточно зрелая команда.
Три дня назад можем выиграть у лидера, а потом показать совсем другое лицо. Такое может сделать только незрелая команда, которой еще надо много работать над собой. Нам нужно больше характера. Всё, что строили в течение двух месяцев, сами сейчас разрушили. Теперь находимся в очень тяжелом моменте, - приводит слова Благоевича "Матч ТВ".
После 12 туров "Акрон" занимает 12-е место в чемпионате России и имеет 12 баллов в своём активе.