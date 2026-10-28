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Наставник "Акрона" жёстко высказался после поражения со счётом 1:6

Главный тренер "Акрона" Срджан Благоевич подверг критике своих футболистов после разгромного поражения от "Ростова" (1:6) в пятом туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Акрон"
Наставник тольяттинцев остался недоволен отношением игроков к матчу и заявил, что команде не хватает зрелости и характера.

- Случилось плохое отношение. Неправильно показали себя. Мы недостаточно зрелая команда.

Три дня назад можем выиграть у лидера, а потом показать совсем другое лицо. Такое может сделать только незрелая команда, которой еще надо много работать над собой. Нам нужно больше характера. Всё, что строили в течение двух месяцев, сами сейчас разрушили. Теперь находимся в очень тяжелом моменте, - приводит слова Благоевича "Матч ТВ".

После 12 туров "Акрон" занимает 12-е место в чемпионате России и имеет 12 баллов в своём активе.

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