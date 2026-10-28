Карседо высказался после победы над "Рубином"

- Несколько положительных моментов: победа, проход в следующий раунд, не пропустили. Это было важно после матча с ЦСКА (0:2). Некоторые футболисты получили уверенность, но соглашусь, что мы допустили слишком много ударов. Над этим предстоит работать. Есть и положительные, и отрицательные моменты, - цитирует Карседо "Матч ТВ".
Напомним, победу над "Рубином" красно-белым принёс гол Игоря Дмитриева на седьмой минуте. После пяти туров "Спартак" набрал 13 очков и досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России.