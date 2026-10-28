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Карседо высказался после победы над "Рубином"

Главный тренер "Спартака" Хуан Карлос Карседо подвёл итоги кубкового матча против "Рубина", в котором московская команда одержала победу со счётом 1:0.
Фото: ФК "Спартак"
Испанский специалист отметил несколько положительных моментов в действиях красно-белых, включая выход в следующую стадию турнира и отсутствие пропущенных мячей.

- Несколько положительных моментов: победа, проход в следующий раунд, не пропустили. Это было важно после матча с ЦСКА (0:2). Некоторые футболисты получили уверенность, но соглашусь, что мы допустили слишком много ударов. Над этим предстоит работать. Есть и положительные, и отрицательные моменты, - цитирует Карседо "Матч ТВ".

Напомним, победу над "Рубином" красно-белым принёс гол Игоря Дмитриева на седьмой минуте. После пяти туров "Спартак" набрал 13 очков и досрочно обеспечил себе выход в плей-офф Пути РПЛ Кубка России.

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