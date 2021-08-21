Встреча проходила в рамках шестого тура ФНЛ-2.
Игра состоялась сегодня в Ногинске и завершилась победой местного ФК "Знамя" со счётом 5:3.
Четыре из пяти мячей своей команды на счёту экс-форварда "Спартака" и сборной России Романа Павлюченко.
Еще один результативный удар в составе хозяев принадлежит Артему Чемагину.
У "Коломны" дубль оформил Артем Шостак. Ещё один мяч на счету Вячеслава Шакира.
В текущем первенстве ФНЛ-2 Павлюченко принял участие в двух матчах, в которых ему удалось поразить ворота соперника четыре раза.
"Знамя" после одержанной победы расположилось на восьмом месте в турнирной таблице, набрав шесть очков. "Коломна" занимает девятое место. В активе команды три зачётных балла.
39-летний Роман Павлюченко забил четыре мяча в матче ФНЛ-2
Форвард ФК "Знамя" Роман Павлюченко оформил покер в матче против "Коломны".
Фото: инстаграм Романа Павлюченко
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