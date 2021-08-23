"Стиль и видение футбола Карпина совпадает с нашим. "Ростов" играл в интенсивный и современный футбол.
Помимо этого, поскольку до первого матча было совсем немного времени, для нас было важно знание тренеров чемпионата и игроков. В основном футболисты нашей сборной играют в РПЛ.
Также это умение мотивировать. Все мы знаем, что Валерий Георгиевич отличный мотиватор, умеет работать с молодыми игроками", – сказал Дюков в эфире телеканала "Россия 24".
Напомним, Валерий Карпин был назначен наставником сборной России в конце июля. Ранее специалист возглавлял "Ростов" и изначально планировал совмещать посты в клубе и национальной команде. Спустя некоторое время Карпин принял решение покинуть желто-синих, аргументировав это тем, что несёт большую ответственность за результаты каждого из возглавляемых коллективов.
Главным тренером "Ростова" был назначен экс-наставник "Локомотива" Юрий Семин. В прошлом туре под его руководством желто-синие одержали первую победу в чемпионате, переиграв "Нижний Новгород" со счётом 1:2.
Национальная команда проведёт первый матч под руководством Валерия Карпина первого сентября. Соперник - сборная Хорватии.
Дюков: стиль и видение футбола Карпина совпадает с нашим. Он - отличный мотиватор
Президент РФС Александр Дюков поделился мнением о назначении Валерия Карпина новым главным тренером сборной России.
Фото: ФК "Ростов"
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