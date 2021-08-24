Президент РФС Дюков: нам нужно создавать свою школу тренеров

Президент РФС Александр Дюков заявил, что на данный момент в России не развита своя тренерская школа.

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"Если говорить о школе как о неком институте, школа предполагает какое-то количество последователей тех или иных идей, подходов, философии, убеждений, принципов.Дальше уже идет процесс творческого развития ключевых идей и принципов, идет какая-то конкуренция, и в результате это взаимодополняющее развитие приводит к каким-то новым идеям. И, соответственно, есть последователи.У нас много хороших российских тренеров, но я не вижу, чтобы наши тренеры действовали и верили в какую-то одну философию. Можно, наверное, говорить о немецкой школе тренеров, итальянской. В свое время была советская школа, и наши тренеры влияли на развитие тренерской мысли по всему миру. Безусловно, нам нужна своя российская школа тренеров, и ее нужно создавать", – сказал Дюков в эфире телеканала "Россия 24".Отметим, что итальянская школа, о которой говорил Дюков является одной из сильнейших в мире. Об этом можно говорить, обращаясь к результатам команд в ведущих чемпионатах под руководством специалистов из этой страны.Интересно, что все итальянские тренеры, проходившие обучение своему искусству на родине, делали это в одной школе в Коверчано. К этому месту причастно становление множества специалистов, достигших успеха со своими клубами. Среди выпускников этого центра Антонио Конте, Массимилиано Аллегри, Массимо Каррера, Клаудио Раньери, Карло Анчелотти. Ранее в стенах школы занимались Арриго Сакки и Джованни Трапаттони.