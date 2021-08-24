Кукуян: хочется поехать в Европу, но пока не получается с английским

"Хочется поехать в Европу, попробовать отсудить какие-то матчи. Я понимаю, что уровень нашей Премьер-лиги намного выше, чем те матчи, которые будут в Европе, но хочется окунуться туда, почувствовать. Но к сожалению, пока не получается с английским.
Я учу практически каждый день, но кому-то даётся, а кому-то нет. Если бы мне сказали: "Учи английский, мы за тебя всё сделаем", — вопросов нет. Но когда у тебя семья, трое детей, какие-то свои проблемы, надо тренироваться, надо судить игры, то очень тяжело в 38 лет с нуля начать учить английский. Но я стараюсь", — цитирует Кукуяна официальный сайт РФС.
Напомним, ранее Кукуян сравнил работу судьи с сапером. Свою позицию он аргументировал тем, что их карьера может зависеть от совершения одной ошибки.
Ранее качеством судейства Кукуяна несколько раз возмущались представители клубов Российской Премьер-лиги.
Отметим, что в этом году мировую известность получила другая бригада отечественных арбитров. Сергей Карасев вместе со своими помощниками принимал участие в матчах Лиги чемпионов. Помимо этого, судьи работали на игре за Суперкубок УЕФА между испанским "Вильярреалом" и лондонским "Челси".
По итогам работы на европейских матчах Карасев получил высокую оценку специалистов и рассчитывает на привлечение к следующим играм.
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Арбитр Павел Кукуян заявил, что ему было бы интересно принять участие в европейских матчах.
Фото: РПЛ
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