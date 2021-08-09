Комитет по этике РФС может рассмотреть высказывания Талалаева о судействе Кукуяна

Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев заявил, что в настоящее время просьбы о рассмотрении выражений наставника "Ахмата" Андрея Талалаева о судействе в матче против "Рубина" не поступало.





Фото: инстаграм Андрея Талалаева