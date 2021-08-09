"Пока из РФС к нам никто не обращался насчет высказывания Андрея Талалаева о судействе матча "Рубин" — "Ахмат". Но если обратятся, мы обязательно рассмотрим его", — передаёт слова Андреева Sport24.
Напомним, вчерашняя игра между "Рубином" и "Ахматом", проходившая в Казани на "Ак Барс Арене" завершилась победой хозяев. Встреча закончилась со счётом 2:1.
После окончания игры Андрей Талалаев неоднозначно высказался о работе судейской бригады во главе с Павлом Кукуяном, заявив, что "связка Кукуян - Кварацхелия ему симпатична".
Ранее сообщалось, что арбитр допустил две результативные ошибки в пользу "Рубина".
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Комитет по этике РФС может рассмотреть высказывания Талалаева о судействе Кукуяна
Председатель комитета по этике РФС Семен Андреев заявил, что в настоящее время просьбы о рассмотрении выражений наставника "Ахмата" Андрея Талалаева о судействе в матче против "Рубина" не поступало.
Фото: инстаграм Андрея Талалаева
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