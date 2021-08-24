Напомним, в марте "Капитальные активы", владеющие 22% акций "Спартака", подали иск в арбитражный суд Москвы. В заявлении содержится требование признать недействительным решение совета директоров "Спартака" в части делегирования главе совета директоров Леониду Федуну полномочий определить условия прекращения трудового соглашения с Газизовым по собственному усмотрению.
При этом Газизов основывает свои требования к "Спартаку" на дополнительном соглашении к трудовому договору, согласно которому ему должно быть выплачено выходное пособие, составляющее 399 миллионов 208 тысяч 868 рублей. Также Газизов сообщил суду, что ему был выплачен первый платеж - 88 миллионов 802 тысячи 217 рублей.
Источник: Р-Спорт
Суд отказал акционеру "Спартака" в удовлетворении иска к Газизову и клубу
Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении требования компании "Капитальные активы" к "Спартаку" и бывшему гендиректору клуба Шамилю Газизову.
Фото: "СЭ"
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