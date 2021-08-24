Матчи Скрыть

Сделать ставку

Газизов прокомментировал победу над акционером "Спартака" в суде

Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов, ранее занимавший аналогичную должность в московском "Спартаке", поделился мнением о решении столичного Арбитражного суда.
Фото: ФК "Спартак"
АО "Капитальные активы" было отказано в иске к красно-белым и футбольному функционеру по делу о выплате компенсации за расторжение трудового договора.

- Я удовлетворен. У меня хорошие юристы. Никаких вопросов не возникает. Не знаю, что будут делать "Капитальные активы" дальше. Договор верный. Никто ничего не выдумывал. Набросы оказались ложными, - цитирует Газизова "РБ Спорт".

Напомним, "Капитальным активам" принадлежат 22% акций ФК "Спартак". В марте АО потребовало признать недействительным решение совета директоров московского клуба о сумме компенсации Газизову, которая составила 88,3 млн рублей.

Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»


Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!

   Опубликовал:
Теги: Газизов Спартак УФА
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(3)

Последние новости

"Бенфика", "Янг Бойз" и "Мальме" пробились в групповой этап Лиги чемпионов 3
Источник: "Сампдория" сделала официальное предложение "Краснодару" по Вильене
"Дзюба на его фоне просто померкнет". Алана Мамаева пригрозила бывшему мужу после скандального интервью 3
Мамаев: я не пью уже несколько лет, полностью отдаваясь футболу 2
Источник: "Реал" сделал предложение "ПСЖ" по Мбаппе в размере 160 млн евро
Газизов прокомментировал победу над акционером "Спартака" в суде 3
Головин вошел в заявку "Монако" на ответный матч квалификации Лиги чемпионов против "Шахтера"
Мамаев - о тратах бывшей жены: Алана жила в Москва-Сити, снимая апартаменты за 350 тысяч рублей в месяц 6
Источник: "Спартак" купил Маркао у "Галатасарая" за 8,5 млн евро 5
"Алана говорила: "Поменяй мне колеса, и я позволю тебе встретиться с детьми". Мамаев - о проблемах с бывшей женой 9
Стало известно расписание трансляций матчей 6-го тура РПЛ 2
Мамаев: когда я был на поминках после смерти отца, Алана попросила меня оплатить ей крема на 70 тысяч рублей 13
В этот день 5 лет назад "Ростов" разобрался с "Аяксом". Как сложились карьеры игроков того состава?
СМИ: "Лион" сделал "Зениту" стартовое предложение по Азмуну 8
Источник: Роналду и его представители работают над возможным переходом в "Манчестер Сити"
Спонсор от Путина, "Вест Хэм" и Влашич, судьи — саперы. Главное за 24 августа
Защитник "Спартака" Маслов перенес операцию 2
СМИ: "Уфа" предложила, чтобы напрямую из РПЛ вылетала только одна команда 7
"Арсенал" выступает за смягчение лимита на легионеров в РПЛ
СМИ: "Спартак" получит 75% от суммы трансфера, если Ларссон перейдет в другой клуб 2
"Ростов" выступил против полной отмены лимита на легионеров 5
Источник: 19-летний полузащитник "Челси" приедет на просмотр в "Локомотив" 3
СМИ: защитника киевского "Динамо" Кендзеру предложили "Ростову" 1
Заболотный - о матче с "Зенитом": моральное состояние у игроков ЦСКА очень приподнятое, жаждем стартового свистка 4
Семак ответил на вопрос, как изменился ЦСКА с приходом Березуцкого 1
Суд отказал акционеру "Спартака" в удовлетворении иска к Газизову и клубу 3
"От Мамаева одни проблемы". Черданцев - о решении Арустамяна покинуть "Матч ТВ" 15
Семак оценил игру Клаудиньо в дебютном матче за "Зенит" 2
Представитель "Спартака" в суде назвала размер зарплаты Газизова во время работы в клубе 11
Путин поручил найти генерального спонсора для "Нижнего Новгорода" среди госкорпораций 14
Все новости
-