АО "Капитальные активы" было отказано в иске к красно-белым и футбольному функционеру по делу о выплате компенсации за расторжение трудового договора.
- Я удовлетворен. У меня хорошие юристы. Никаких вопросов не возникает. Не знаю, что будут делать "Капитальные активы" дальше. Договор верный. Никто ничего не выдумывал. Набросы оказались ложными, - цитирует Газизова "РБ Спорт".
Напомним, "Капитальным активам" принадлежат 22% акций ФК "Спартак". В марте АО потребовало признать недействительным решение совета директоров московского клуба о сумме компенсации Газизову, которая составила 88,3 млн рублей.
Газизов прокомментировал победу над акционером "Спартака" в суде
Генеральный директор "Уфы" Шамиль Газизов, ранее занимавший аналогичную должность в московском "Спартаке", поделился мнением о решении столичного Арбитражного суда.
Фото: ФК "Спартак"
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