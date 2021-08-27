— Я действительно написал ему сообщение. Но возможность работы Фонсеки в "Спартаке" не обсуждалась. В данный момент я ничего не знаю, — цитирует Абреу "РБ Спорт".
По сведениям, разговор состоялся после ответной игры 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между "Спартаком" и "Бенфикой". Российский клуб проиграл оба матча, вылетев с турнира. Теперь "Спартак" будет играть в групповом этапе Лиги Европы.
Сейчас главным тренером "Спартака" является 51-летний Руй Витория. При нем клуб проиграл пять матчей из семи сыгранных.
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Агент Фонсеки подтвердил разговор с генеральным директором "Спартака" Мележиковым
Марко Абреу, агент португальского специалиста Пауло Фонсеки, подтвердил, что у него состоялся разговор с генеральным директором "Спартака" Евгением Мележиковым.
Фото: Getty Images
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