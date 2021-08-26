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Салихова: Витория неконкурентоспособен ни в Европе, ни в России. Ситуация в "Спартаке" для меня вполне ожидаема

Супруга владельца "Спартака" Леонида Федуна Зарема Салихова прокомментировала текущую ситуацию в команде после поражения от "Сочи" (1:2) в 6 туре РПЛ.
Фото: МатчПремьер
- Я не смотрела игру. По поводу Руя я выразила свое мнение еще в марте. Поэтому данная ситуация для меня вполне ожидаема. Он неконкурентоспособен ни в Европе, ни в России. Чемпион Португалии отправился в Саудовскую Аравию. Для меня вопрос закрыт. Я не присутствую на матчах при данном тренере. Всё происходящее - ответственность беглого спортивного директора, - передает слова Салиховой "Чемпионат".

"Спартак" под руководством португальского главного тренера Руя Витории уступил "Сочи" со счетом 1:2 в рамках 6 тура Российской премьер-лиги. В 6 турах нового сезона чемпионата России красно-белые набрали 7 очков, забив 5 голов, а также выбыли из квалификации Лиги чемпионов, дважды уступив со счетом 0:2 лиссабонской "Бенфике". В начале августа клуб скандально покинул спортивный директор Дмитрий Попов, вступивший после этого в информационную войну с Салиховой с помощью созданного им телеграм-канала.

СМИ: Витория получил установку играть в три центральных защитника

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Теги: Спартак Витория Салихова
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