— Конечно, главный тренер был в курсе всего процесса еще на этапе переговоров. Трансфер согласован. Руй знает возможности этого защитника, просто пока не видел его в тренировочном процессе. Увидит и оценит на деле, — цитирует Зеленова ТАСС.
О трансфере 24-летнего Кофрие стало известно сегодня. Защитник подписал долгосрочный контракт с московской командой, взяв себе "третий" номер. Этот переход не оценили фанаты красно-белых, закидавших социальные сети клуба гневными комментариями.
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Пресс-атташе "Спартака": трансфер Кофрие согласован с Виторией. Тренер знает возможности защитника
Пресс-атташе "Спартака" Дмитрий Зеленов подтвердил, что наставник клуба Руй Витория знал о трансфере защитника Максимилиано Кофрие.
Фото: ТАСС
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