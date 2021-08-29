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Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
СКА-Хабаровск
1 - 0
КубаньЗавершен
Енисей
2 - 2
ВолгарьЗавершен
Томь
1 - 1
РоторЗавершен
КАМАЗ
2 - 1
ФакелЗавершен
Оренбург
1 - 0
НефтехимикЗавершен
Торпедо
7 - 1
Металлург ЛпЗавершен
Велес
19:00
АкронНе начат
П1 1.95X 3.35П2 3.85
Балтика
19:00
Краснодар-2Не начат
П1 1.6X 3.75П2 5.6
Алания
19:00
ТекстильщикНе начат
П1 1.25X 5.8П2 10

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Тоттенхэм
1 - 0
УотфордЗавершен
Бернли
1 - 1
ЛидсЗавершен
Вулверхэмптон
0 - 0
Манчестер Юнайтед1 тайм
П1 3.55X 3П2 2.25

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Барселона
2 - 1
ХетафеПерерыв
П1 1.1X 8П2 34
Райо Вальекано
20:30
ГранадаНе начат
П1 2.22X 3.1П2 3.7
Кадис
20:30
ОсасунаНе начат
П1 3.45X 2.95П2 2.44
Атлетико
23:00
ВильярреалНе начат
П1 1.8X 3.5П2 5

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Дженоа
19:30
НаполиНе начат
П1 5.6X 4П2 1.64
Сассуоло
19:30
СампдорияНе начат
П1 2.21X 3.6П2 3.25
Милан
21:45
КальяриНе начат
П1 1.48X 4.8П2 6.4
Салернитана
21:45
РомаНе начат
П1 6.8X 4.7П2 1.47

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Унион
2 - 1
Боруссия МЗавершен
Вольфсбург
0 - 0
РБ Лейпциг1 тайм
П1 2.95X 3.05П2 2.55

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Труа
1 - 2
МонакоЗавершен
Клермон
2 - 2
МетцЗавершен
Страсбург
3 - 1
БрестЗавершен
Анже
2 - 0
РеннЗавершен
Ланс
2 - 2
ЛорьянЗавершен
Лилль
1 - 1
МонпельеПерерыв
П1 1.91X 2.88П2 5.5
Реймс
21:45
ПСЖНе начат
П1 15X 7.8П2 1.19

Пресс-атташе "Спартака": трансфер Кофрие согласован с Виторией. Тренер знает возможности защитника

Пресс-атташе "Спартака" Дмитрий Зеленов подтвердил, что наставник клуба Руй Витория знал о трансфере защитника Максимилиано Кофрие.
Фото: ТАСС
— Конечно, главный тренер был в курсе всего процесса еще на этапе переговоров. Трансфер согласован. Руй знает возможности этого защитника, просто пока не видел его в тренировочном процессе. Увидит и оценит на деле, — цитирует Зеленова ТАСС.

О трансфере 24-летнего Кофрие стало известно сегодня. Защитник подписал долгосрочный контракт с московской командой, взяв себе "третий" номер. Этот переход не оценили фанаты красно-белых, закидавших социальные сети клуба гневными комментариями.

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Теги: Спартак Кофрие Витория Зеленов
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