Хорватский хавбек подписал с лондонским клубом контракт, рассчитанный на шесть лет. Влашич уже прилетел из Лондона в Москву и присоединился к сборной Хорватии, которая готовится к матчу против национальной команды России, сообщает источник.
Отмечается, что в столице Великобритании полузащитник прошел медосмотр и подписал все необходимые документы. Сделка по трансферу Влашича из ЦСКА в "Вест Хэм" закрыта. Московский клуб получит за игрока 27 миллионов евро.
Источник: Чемпионат
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СМИ: Влашич подписал шестилетний контракт с "Вест Хэмом"
Полузащитник Никола Влашич перешел из ЦСКА в "Вест Хэм".
Фото: РПЛ
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