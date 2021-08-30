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СМИ: Влашич подписал шестилетний контракт с "Вест Хэмом"

Полузащитник Никола Влашич перешел из ЦСКА в "Вест Хэм".
Фото: РПЛ
Хорватский хавбек подписал с лондонским клубом контракт, рассчитанный на шесть лет. Влашич уже прилетел из Лондона в Москву и присоединился к сборной Хорватии, которая готовится к матчу против национальной команды России, сообщает источник.

Отмечается, что в столице Великобритании полузащитник прошел медосмотр и подписал все необходимые документы. Сделка по трансферу Влашича из ЦСКА в "Вест Хэм" закрыта. Московский клуб получит за игрока 27 миллионов евро.

Источник: Чемпионат

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Теги: Влашич ЦСКА Вест Хэм Российские трансферы
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