"В самое ближайшее время обо всем объявим на официальном сайте. Действительно Бегич нам интересен", - приводит слова Корниленко Metaratings.
Ранее казанский "Рубин" объявил об аренде нападающего Германа Онугха с правом выкупа. Форвард принадлежит датскому "Вайле", нынешний сезон он начал в "Крыльях Советов" также на правах аренды.
Защитник Сильвие Бегич перешел в "Рубин" летом 2019 года. За казанский клуб он провел 27 матчей, в которых забил 1 гол. В России хорват также выступал за "Оренбург" с 2017 по 2019 год. За этот клуб он сыграл в 56 матчах, забил 5 голов и отдал 1 результативную передачу.
Корниленко: Бегич действительно интересен "Крыльям". В самое ближайшее время обо всем объявим
Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко намекнул на переход в самарский клуб защитника Сильвие Бегича из "Рубина".
Фото: РПЛ
Подписывайтесь на Дзен-канал «Футбол России»
Подписывайтесь на "Футбол России" в Яндекс.Новостях!