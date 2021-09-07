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СМИ: "Химки" арендовали Мирзова у "Спартака" до конца сезона

Полузащитник "Спартака" Резиуан Мирзов перешел в "Химки" на правах аренды.
Фото: РПЛ
Как сообщает источник, арендное соглашение будет рассчитано до конца сезона.

Резиуан Мирзов прошлый сезон провел на правах аренды в "Химках". За подмосковный клуб он провел 19 матчей, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативных передачи.

В текущем сезоне Резиуан Мирзов провел 5 матчей в РПЛ и 1 игру в квалификации Лиги чемпионов за "Спартак", результативными действиями не отметился. Портал transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 2,8 млн евро.

Источник: Чемпионат

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Теги: Мирзов Спартак Химки Российские трансферы
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