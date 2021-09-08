— Мы действительно получили такое письмо от ФИФА и крайне обеспокоены сложившейся ситуацией. Все эти дни клуб находился в тесном контакте и с УЕФА, ФИФА и РФС — мы знаем, что футбольные власти пытаются урегулировать проблему.
На данный момент никаких чётких разъяснений мы не получили и видим реальную угрозу нарушения спортивного принципа, поскольку несколько команд, участвующих в еврокубках, были априори поставлены перед необходимостью отозвать или не пускать своих игроков в национальную сборную Бразилии, — цитирует пресс-секретаря "Зенита" Антона Макаренко "Чемпионат".
Напомним, ранее ФИФА запретила нападающим "Зенита" Малкому и Клаудиньо выступать за команду до 14 сентября. Такое решение связано с жалобой Конфедерации футбола Бразилии, которой не понравилось, что клуб потребовал освободить игроков от сборной заранее.
24-летний Малком в нынешнем сезоне сыграл в четырех матчах и забил гол. Также бразилец стал Олимпийским чемпионом.
24-летний Клаудиньо перешел в "Зенит" этим летом из "РБ Брагантино" за 12 миллионов. Бразилец не отметился результативными действиями в двух матчах Премьер-лиги.
СМИ: ФИФА запретила футболистам "Зенита" Малкому и Клаудиньо выступать за клуб до 14 сентября
Орлов прокомментировал решение ФИФА запретить Малкому и Клаудиньо играть за "Зенит" в ближайших матчах
В "Зените" отреагировали на запрет ФИФА в отношении Малкома и Клаудиньо
Пресс-секретарь "Зенита" Антон Макаренко от имени клуба прокомментировал запрет ФИФА на участие в матчах клуба нападающим Малкому и Клаудиньо.
Фото: ФК "Зенит"
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