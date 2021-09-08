— При таком составе потеря 1-2 игроков ничего не значит. Петербуржцы смогут и без них, — цитирует Петржелу "СЭ".
Ранее ФИФА запретила Малкому и Клаудиньо играть за "Зенит" до 14 сентября. Такое решение организация приняла после жалобы Федерации футбола Бразилии из-за ранней просьбы "Зенита" о возвращении футболистов из расположения клуба. Таким образом, бразильцы пропустят игру против "Ахмата" в чемпионате России, а также поединок Лиги чемпионов с "Челси".
В "Зените" отреагировали на запрет ФИФА в отношении Малкома и Клаудиньо
Петржела — о дисквалификации Малкома и Клаудиньо: при таком составе "Зенита" потеря 1-2 игроков ничего не значит
Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела считает, что клуб справится в ближайших матчах без нападающих Малкома и Клаудиньо.
Фото: Getty Images
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