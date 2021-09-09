Согласно данным источника, правление РПЛ решило отказаться от приоритетного предложения "Матч ТВ". Лига планирует провести тендер с разделением пакета медиаправ. Указывается, что члены рабочей группы проголосовали за тендер в соотношении 8-1.
Напомним, ранее сообщалось, что большинство клубов РПЛ склоняются к тому, чтобы отклонить предложение "Матч ТВ" о продлении сотрудничества в части трансляции матчей лиги. Клубы не устроило предложение, сделанное "Матч ТВ".
Источник: Чемпионат
СМИ: правление РПЛ решило провести тендер по правам на показ матчей
Стали известны подробности ситуации, связанной с продажей прав на трансляцию матчей РПЛ.
Фото: Getty Images
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