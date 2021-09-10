— В первую очередь Хиддинк — это высокий уровень профессионализма. Второй важный момент — он всегда находил общий язык с игроками. В его успехах это играло большую роль.
Это тренер высокого уровня, я бы даже сделал сравнение с Бесковым. Они чем-то похожи, — цитирует Семина "СЭ".
74-летний Хиддинк сегодня объявил о завершении тренерской карьеры. Нидерландец работал со сборной России с 2006 по 2010 год. За это время команда провела 39 матчей, из которых выиграла 22, семь сыграла вничью, а 10 проиграла. Вместе с национальной командой Хиддинк выиграл бронзовые медали чемпионата Европы 2008 года.
С 2012 по 2013 год специалист работал в "Анжи", выиграв бронзу чемпионата России.
74-летний Семин возглавил "Ростов" этим летом. Сейчас команда занимает 14-ю строчку РПЛ, набрав пять очков в шести турах.
Семин: Хиддинк — тренер высокого уровня, я бы даже сделал сравнение с Бесковым
Главный тренер "Ростова" Юрий Семин высказался о Гусе Хиддинке.
Фото: Getty Images
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