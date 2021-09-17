Лаксальт рассказал, какие Суарес и Кавани в обычной жизни

Фото: ФК "Динамо"

— Какие в жизни Форлан, Суарес и Кавани? Фанаты спорта, не любят проигрывать, а за пределами поля – спокойные, порядочные, с ними приятно общаться. Когда хотят смеяться – смеются. Когда надо крикнуть – кричат. Играют в карты и видеоигры, любят поболтать, — рассказал защитник в интервью "Чемпионату".28-летний Лаксальт вместе с этими нападающими играл за сборную Уругвая. Всего за южноамериканскую сборную защитник провел 24 матча, отдав голевую передачу. Последний раз в сборную Лаксальт вызывался в ноябре 2019 года.