Лаксальт рассказал, какие Суарес и Кавани в обычной жизни

— Какие в жизни Форлан, Суарес и Кавани? Фанаты спорта, не любят проигрывать, а за пределами поля – спокойные, порядочные, с ними приятно общаться. Когда хотят смеяться – смеются. Когда надо крикнуть – кричат. Играют в карты и видеоигры, любят поболтать, — рассказал защитник в интервью "Чемпионату".
28-летний Лаксальт вместе с этими нападающими играл за сборную Уругвая. Всего за южноамериканскую сборную защитник провел 24 матча, отдав голевую передачу. Последний раз в сборную Лаксальт вызывался в ноябре 2019 года.
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Уругвайский защитник "Динамо" Диего Лаксальт высказался о партнерах по сборной — Диего Форлане, Луисе Суаресе и Эдинсоне Кавани.
Фото: ФК "Динамо"