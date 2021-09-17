Агент Мирзова: Резиуан сможет сыграть в матче с "Уфой"

Агент Александр Клюев, представляющий интересы полузащитника "Химок" Резиуана Мирзова, сообщил, что игрок сможет выйти на поле в матче против "Уфы".

Фото: Sport24





Напомним, что ранее Мирзов, арендованный "Химками" у "



Отметим, что матч восьмого тура РПЛ "



Источник: "Резиуан готовится к игре с "Уфой". Он сможет сыграть в этом матче", - заявил агент.Напомним, что ранее Мирзов, арендованный "Химками" у " Спартака ", пропустил встречу седьмого тура РПЛ с "красно-белыми". В этом матче "Спартак" победил подмосковную команду со счетом 3:1.Отметим, что матч восьмого тура РПЛ " Уфа " - "Химки" пройдет завтра, 18 сентября, и начнется в 14.00 мск.Источник: Sport24