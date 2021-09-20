"Результат несправедлив, но мы проиграли, упустили 3 очка. Мы были лучше во всех аспектах, но когда не забиваешь гол в таком матче… У нас было качество, мы делали правильные вещи. У нас был шикарный момент. Мы не можем жаловаться, плакать, но мы упустили 3 очка", - сказал Витория.
"Спартак" уступил ЦСКА (0:1) в матче 8-го тура Российской Премьер-лиги. "Красно-белые" занимают в турнирной таблице чемпионата России 9-е место, имея в активе 10 очков.
"Спартак" проиграл во втором матче кряду. В среду, 15 сентября, москвичи уступили со счетом 0:1 польской "Легии" в стартовом туре группового этапа Лиги Европы, пропустив в самом конце встречи с варшавским клубом.
Ближайший матч "Спартак" проведет в субботу, 25 сентября. В 9-м туре чемпионата России "красно-белые" на своем поле примут "Уфу". Стартовый свисток будет дан в 19:00 мск.
Витория - о матче с ЦСКА: результат несправедлив. "Спартак" был лучше во всех аспектах
Фото: РПЛ