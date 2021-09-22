Пиняев объяснил, почему не может отправиться в "МЮ" на стажировку

Напомним, ранее была информация, согласно которой Пиняев может поехать на стажировку в "Манчестер Юнайтед".
Пиняев объяснил, почему не может отправиться на стажировку в "МЮ".
"Гендиректор "Крыльев" уже говорил, что стажировки в "МЮ" не могут состояться, так как я подписал профессиональный контракт. Стажировки делать намного сложнее. Через полтора года мне 18 лет, не так много времени осталось", - сказал Пиняев.
Напомним, что сегодня, 22 сентября, "Крылья Советов" победили "Знамя" со счетом 10:0 в матче Кубка России. Пиняев забил два гола в этой игре. Ранее он не отличался голами в официальных матчах за "Крылья".
Источник: Спорт-Экспресс
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