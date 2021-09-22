Пиняев объяснил, почему не может отправиться в "МЮ" на стажировку

Форвард "Крыльев Советов" Сергей Пиняев рассказал, почему не поедет стажироваться в Европу.

Фото: Instagram





Пиняев объяснил, почему не может отправиться на стажировку в "МЮ".



"Гендиректор "Крыльев" уже говорил, что стажировки в "МЮ" не могут состояться, так как я подписал профессиональный контракт. Стажировки делать намного сложнее. Через полтора года мне 18 лет, не так много времени осталось", - сказал Пиняев.



Напомним, что сегодня, 22 сентября, "Крылья Советов" победили "Знамя" со счетом 10:0 в матче Кубка России. Пиняев забил два гола в этой игре. Ранее он не отличался голами в официальных матчах за "Крылья".



Источник:



Пиняев: если у Захаряна будет возможность уехать в Европу, нужно это делать Напомним, ранее была информация, согласно которой Пиняев может поехать на стажировку в "Манчестер Юнайтед".Пиняев объяснил, почему не может отправиться на стажировку в "МЮ"."Гендиректор "Крыльев" уже говорил, что стажировки в "МЮ" не могут состояться, так как я подписал профессиональный контракт. Стажировки делать намного сложнее. Через полтора года мне 18 лет, не так много времени осталось", - сказал Пиняев.Напомним, что сегодня, 22 сентября, "Крылья Советов" победили "Знамя" со счетом 10:0 в матче Кубка России. Пиняев забил два гола в этой игре. Ранее он не отличался голами в официальных матчах за "Крылья".Источник: Спорт-Экспресс

Яндекс.Новостях и Подписывайтесь на новости футбола от Rusfootball.info в Telegram Дзене . Все главные и интересные новости тут Яндекс.Дзен Яндекс.Новости Телеграм

