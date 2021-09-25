— На протяжении всего матча мы владели преимуществом. После удаления наш перевес стал еще больше. Но счет всегда отражает ход игры, — передает слова Черевченко Sport24.
"Химки" с 53-й минуты матча с "Локомотивом" играли в большинстве из-за удаления вратаря Маринату Гильерме. В следующем туре подмосковный клуб встретится с тульским "Арсеналом" в гостях.
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Черевченко: "Химки" владели преимуществом на протяжении всего матча с "Локомотивом"
Главный тренер "Химок" Игорь Черевченко прокомментировал ничью с "Локомотивом" в 9-м туре РПЛ (0:0).
Фото: СЭ