Нигматуллин объяснил разгромное поражение Узбекистана от Португалии

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А уж соревноваться с ней в открытом футболе - просто самоубийство. Отсюда 0:5. А могло быть и 0:8", - передает слова Нигматуллина "Спорт-Экспресс"

Руслан Нигматуллин заявил, что отсутствие большого количества игроков высокого уровня и открытый футбол стали причиной поражения Узбекистана."В распоряжении Каннаваро всего три игрока высокого уровня - Хусанов, Файзуллаев да Шомуродов. Для победы над такой махиной, как Португалия, маловато.Во вторник, 23 июня, состоялся матч в рамках группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Португалии и Узбекистана. Встреча проходила на "Эн-Эр-Джи Стэдиум". Европейская национальная команда одержала разгромную победу со счетом 5:0.