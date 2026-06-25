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Нигматуллин объяснил разгромное поражение Узбекистана от Португалии

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин высказался о матче сборных Узбекистана и Португалии на ЧМ-2026.
Фото: UFA
Руслан Нигматуллин заявил, что отсутствие большого количества игроков высокого уровня и открытый футбол стали причиной поражения Узбекистана.

"В распоряжении Каннаваро всего три игрока высокого уровня - Хусанов, Файзуллаев да Шомуродов. Для победы над такой махиной, как Португалия, маловато.

А уж соревноваться с ней в открытом футболе - просто самоубийство. Отсюда 0:5. А могло быть и 0:8", - передает слова Нигматуллина "Спорт-Экспресс".

Во вторник, 23 июня, состоялся матч в рамках группового этапа чемпионата мира-2026 между сборными Португалии и Узбекистана. Встреча проходила на "Эн-Эр-Джи Стэдиум". Европейская национальная команда одержала разгромную победу со счетом 5:0.

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