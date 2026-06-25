Колосков - о Сантосе: стоит поздравить российский футбол с таким игроком

Фото: Getty Images

У него есть доверие со стороны тренеров. Нам же остаётся только поздравить его, " Зенит " и весь российский футбол, что у нас есть такой футболист", - сказал Колосков Metaratings

Вячеслав Колосков заявил, что у Дугласа Сантоса есть доверие со стороны тренерского штаба сборной Бразилии."То, что Дуглас выходит в стартовом составе сборной Бразилии, уже говорит о высоком классе футболиста, который проявляет себя на главном футбольном турнире.На данный момент Дуглас Сантос провел за сборную Бразилии три матча в рамках группового этапа чемпионата мира-2026. Во всех встречах левый защитник выходил в стартовом составе, результативными действиями не отличился.32-летний футболист выступает за петербургский "Зенит" с начала июля 2019 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 7,5 миллионов евро.