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Колосков - о Сантосе: стоит поздравить российский футбол с таким игроком

Почетный президент РФС высказался об игроке "Зенита" и сборной Бразилии Дугласе Сантосе.
Фото: Getty Images
Вячеслав Колосков заявил, что у Дугласа Сантоса есть доверие со стороны тренерского штаба сборной Бразилии.

"То, что Дуглас выходит в стартовом составе сборной Бразилии, уже говорит о высоком классе футболиста, который проявляет себя на главном футбольном турнире.

У него есть доверие со стороны тренеров. Нам же остаётся только поздравить его, "Зенит" и весь российский футбол, что у нас есть такой футболист", - сказал Колосков Metaratings.

На данный момент Дуглас Сантос провел за сборную Бразилии три матча в рамках группового этапа чемпионата мира-2026. Во всех встречах левый защитник выходил в стартовом составе, результативными действиями не отличился.

32-летний футболист выступает за петербургский "Зенит" с начала июля 2019 года. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 7,5 миллионов евро.

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