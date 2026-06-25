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Жирков подрался на матче любительской лиги Москвы

Юрий Жирков ударил соперника в любительском матче.
Фото: ФК "Тамбов"
Ситуация произошла во время матча любительской лиги Москвы, где Юрий Жирков выступает за "Новую Ригу". На ролике видно, как на нем сфолил футболист "Медилы", после чего экс-игрок "Челси" ударил соперника в лицо и был удален.

Жирков является чемпионом Англии и пятикратным чемпионом России, победителем Кубка УЕФА, обладателем Кубка Англии и шести Кубков России. В 2022 году он завершил профессиональную карьеру.

На данный момент российский специалист занимает должность ассистента главного тренера в московском "Динамо".

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