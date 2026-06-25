"Он на базе", - написала пресс-служба "Зенита" под роликом.
На видео футболист приезжает на базу сине-бело-голубых и здоровается с одноклубниками.
Ранее стало известно, что Вендел не прибыл в расположение "Зенита" вовремя.
Бразильский игрок выступает за петербургский клуб с начала октября 2020 года. Всего за сине-бело-голубых полузащитник провел 180 матчей, забил 23 гола и отдал 39 результативных передач. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года.
Вендел прибыл в расположение "Зенита"
Пресс-служба "Зенита" опубликовала ролик с Венделом.
Фото: ФК "Зенит"