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Вендел прибыл в расположение "Зенита"

Пресс-служба "Зенита" опубликовала ролик с Венделом.
Фото: ФК "Зенит"
"Он на базе", - написала пресс-служба "Зенита" под роликом.

На видео футболист приезжает на базу сине-бело-голубых и здоровается с одноклубниками.

Ранее стало известно, что Вендел не прибыл в расположение "Зенита" вовремя.

Бразильский игрок выступает за петербургский клуб с начала октября 2020 года. Всего за сине-бело-голубых полузащитник провел 180 матчей, забил 23 гола и отдал 39 результативных передач. Соглашение с футболистом рассчитано до конца июня 2029 года.

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