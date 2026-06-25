Основные изменения с 1 июля: ВАР сможет проверять ошибочно показанные жёлтые и красные карточки и отменять угловые. При замене игрок обязан покинуть поле за 10 секунд, иначе запасной выйдет не ранее чем через 60 секунд при ближайшей остановке встречи. В случае травмы и медпомощи футболист покидает поле на 1 минуту. На ввод мяча от ворот и аут даётся 5 секунд. Пенальти будет перебиваться, если забито после двойного касания, а если не забито - назначается свободный удар.
По итогам прошедшего сезона Российской Премьер-Лиги петербургский "Зенит" занял первое место в турнирной таблице, набрав 68 очков в 30 встречах. На второй строчке в чемпионате расположился "Краснодар" - "быки" отстали от сине-бело-голубых на 2 балла. Тройку замкнул московский "Локомотив" (53 очка).
Первый тур РПЛ сезона-2026/2027 будет проходить с 24 по 27 июля.
РФС представил изменения в правилах на сезон-2026/2027
Стали известны новые правила, которые будут действовать в РПЛ сезона-2026/2027.
Фото: РФС