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ЦСКА и "Локомотив" заинтересованы в игроке "Динамо" Мх - источник

Московские клубы следят за футболистом махачкалинского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Махачкала
По информации источника, московские ЦСКА и "Локомотив" следят за Мохамедом Аззи.

Алжирский футболист выступает в составе махачкалинского "Динамо" с февраля 2025 года. В прошедшем сезоне правый защитник провел за клуб 34 матча, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость 24-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1 миллион евро.

Источник: журналист Жозуэ Кассе

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