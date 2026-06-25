По информации источника, московские ЦСКА и "Локомотив" следят за Мохамедом Аззи.
Алжирский футболист выступает в составе махачкалинского "Динамо" с февраля 2025 года. В прошедшем сезоне правый защитник провел за клуб 34 матча, забил 2 гола и отдал 1 результативную передачу. Соглашение с игроком рассчитано до конца июня 2027 года. Трансферная стоимость 24-летнего футболиста по версии сайта Transfermarkt составляет 1 миллион евро.
Источник: журналист Жозуэ Кассе
ЦСКА и "Локомотив" заинтересованы в игроке "Динамо" Мх - источник
Московские клубы следят за футболистом махачкалинского "Динамо".
Фото: ФК "Динамо" Махачкала