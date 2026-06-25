Агент Макарова подтвердил переход игрока в "Крылья": привет всем хейтерам

"Денис едет в Самару, уже подъезжает. Сегодня будет тренироваться. Перешли в Самару, контракт на год. Очередной привет всем хейтерам, Денис за футбол.Отличный вариант, хороший город, прекрасная команда. Уверен, что Денис принесет пользу как клубу, так и себе", - сказал Бабырь "РБ Спорту".
В конце января 2026 года Денис Макаров перешел из московского "Динамо" в турецкий "Кайсериспор". На счету правого вингера 13 матчей и 0 результативных действий в Суперлиге. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро.