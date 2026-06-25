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Агент Макарова подтвердил переход игрока в "Крылья": привет всем хейтерам

Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы Дениса Макарова, объявил о переходе в "Крылья Советов".
Фото: ФК "Кайсериспор"
Алексей Бабырь заявил, что соглашение футболиста с самарским клубом рассчитано на год. Агент уверен, что игрок принесет пользу как "Крыльям Советов", так и себе.

"Денис едет в Самару, уже подъезжает. Сегодня будет тренироваться. Перешли в Самару, контракт на год. Очередной привет всем хейтерам, Денис за футбол.
Отличный вариант, хороший город, прекрасная команда. Уверен, что Денис принесет пользу как клубу, так и себе", - сказал Бабырь "РБ Спорту".

В конце января 2026 года Денис Макаров перешел из московского "Динамо" в турецкий "Кайсериспор". На счету правого вингера 13 матчей и 0 результативных действий в Суперлиге. Трансферная стоимость игрока по версии сайта Transfermarkt составляет 1,2 миллиона евро.

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