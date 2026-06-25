Агент Макарова подтвердил переход игрока в "Крылья": привет всем хейтерам

Агент Алексей Бабырь, представляющий интересы Дениса Макарова, объявил о переходе в "Крылья Советов".

Фото: ФК "Кайсериспор"

"Денис едет в Самару, уже подъезжает. Сегодня будет тренироваться. Перешли в Самару, контракт на год. Очередной привет всем хейтерам, Денис за футбол.