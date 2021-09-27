Коновалов отметил, что игра получилась непростой для "Ахмата". Также он заявил, что грозненцам очень помог гол, забитый в начале второй половины встречи. Отметим, что этот гол забил сам Коновалов - он реализовал пенальти на 52-й минуте.
"Игра складывалась непросто, "Ростов" - серьезный соперник, большого преимущества не было ни у одной из команд. Нам очень помог гол в начале второго тайма, после которого счет стал 2:0. Оставалось еще много времени до конца матча, но задел в два мяча позволял чувствовать себя уверенно", - сказал Коновалов.
На данный момент "Ахмат", набрав 12 очков, пребывает на девятом месте в турнирной таблице чемпионата России. "Ростов" имеет в запасе шесть очков и занимает 15-е место в таблице.
Источник: Спорт-Экспресс
Полузащитник "Ахмата" Коновалов высказался о победе над "Ростовом"
Полузащитник "Ахмата" Игорь Коновалов прокомментировал победу над "Ростовом" в матче девятого тура РПЛ (2:1).
Фото: РПЛ