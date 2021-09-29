Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что президент Российской Премьер-лиги Сергей Прядкин в ближайшее время может покинуть свой пост. Напомним, что Прядкин занимает пост президента Российской Премьер-Лиги с 14 ноября 2007 года.
Наиболее вероятным кандидатом на пост главы Российской Премьер-лиги является Ашот Хачатурянц, который сейчас возглавляет судейский комитет РФС.
"Не хотел бы ничего комментировать по этому поводу. Ничего не могу сказать. Оставлю без комментариев", - сказал Хачатурянц.
Летом этого года Хачатурянц заявил, что ему поступало предложение стать главой Российской Премьер-лиги.
Источник: Чемпионат
Хачатурянц: мне поступало предложение стать президентом РПЛ
"Оставлю без комментариев". Хачатурянц - о президентстве в РПЛ
Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц отказался от комментариев по поводу возможного участия в выборах президента РПЛ.
Фото: личный архив Ашота Хачатурянца