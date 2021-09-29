"Оставлю без комментариев". Хачатурянц - о президентстве в РПЛ

Глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц отказался от комментариев по поводу возможного участия в выборах президента РПЛ.

Фото: личный архив Ашота Хачатурянца





Наиболее вероятным кандидатом на пост главы Российской Премьер-лиги является Ашот Хачатурянц, который сейчас возглавляет судейский комитет РФС.



"Не хотел бы ничего комментировать по этому поводу. Ничего не могу сказать. Оставлю без комментариев", - сказал Хачатурянц.



Летом этого года Хачатурянц заявил, что ему поступало предложение стать главой Российской Премьер-лиги.



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Хачатурянц: мне поступало предложение стать президентом РПЛ Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что президент Российской Премьер-лиги Сергей Прядкин в ближайшее время может покинуть свой пост. Напомним, что Прядкин занимает пост президента Российской Премьер-Лиги с 14 ноября 2007 года.Наиболее вероятным кандидатом на пост главы Российской Премьер-лиги является Ашот Хачатурянц, который сейчас возглавляет судейский комитет РФС."Не хотел бы ничего комментировать по этому поводу. Ничего не могу сказать. Оставлю без комментариев", - сказал Хачатурянц.Летом этого года Хачатурянц заявил, что ему поступало предложение стать главой Российской Премьер-лиги.Источник: Чемпионат