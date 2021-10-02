- По Березуцкому какие-то выводы можно будет делать только в конце сезона. Пока не вижу его тренерский почерк, но прошло слишком мало времени. Стоит отдать должное, испытание "Спартаком" он прошел успешно. По поведению на кромке поля Березуцкий напоминает мне Раньери - такой же хладнокровный и невозмутимый. Но сразу скажу, что поведение тренера никак не отображает его уверенность в себе и уж тем более не влияет на результат команды, - передает слова Канчельскиса Sport24.
Алексей Березуцкий возглавил ЦСКА в качестве главного тренера в июне 2021 года. Под его руководством "армейцы" провели 10 официальных матчей, в которых добились 6 побед, 1 раз сыграли вничью и потерпели 3 поражения. В дерби со "Спартаком", состоявшемся в рамках 8 тура Российской премьер-лиги, красно-синие одержали победу со счетом 1:0. 2 октября в матче 10 тура РПЛ ЦСКА принимает на своем поле "Краснодар", в тренерском штабе которого работает брат-близнец Алексея Березуцкого Василий.
Канчельскис: Березуцкий напоминает мне Раньери
Экс-полузащитник "Манчестер Юнайтед", "Эвертона" и сборной России Андрей Канчельскис высказал мнение о главном тренере ЦСКА Алексее Березуцком.
Фото: ПФК ЦСКА