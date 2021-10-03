Черданцев сообщил, что вскоре судей в поле и арбитров на системе VAR разделят. По его данным, это будут две отдельные категории судей.
"По моей информации, в РФС, судейской коллегии грядут большие перемены. Чтобы не было этой путаницы с судьями, в ближайшее время арбитров в поле и арбитров на VAR разделят. Это будут две отдельные категории арбитров, которые будут получать специальные сертификаты для того, чтобы работать или в поле или на VAR, потому что, как говорят эксперты, это требует разных навыков", - сказал Черданцев.
Напомним, что ранее в судейской бригаде матча 10-го тура РПЛ "Ахмат" - "Спартак" (0:1) была произведена замена. Вместо Василия Казарцева на системе VAR в этой игре отработал Сергей Карасев. В РФС связали эту замену с противоречивой работой Казарцева на VAR в матче ЦСКА против "Краснодара" (0:0).
Источник: Матч ТВ
В РФС раскрыли причину исключения Казарцева из судейской бригады матча "Ахмат" - "Спартак"
Черданцев: в ближайшее время арбитров в поле и арбитров на VAR разделят. Это будут две отдельные категории судей
Футбольный комментатор Георгий Черданцев сообщил о готовящихся изменениях в работе судей в РПЛ.
Фото: "Матч ТВ"