По данным источника, Тедеско является одним из двух кандидатов на пост главного тренера "Локомотива". Доменико намерен привести в команду технический директор "Локо" Томас Цорн. При этом руководитель по спорту и развитию "железнодорожников" Ральф Рангник хочет видеть в команде другого тренера. Это также немецкий специалист с опытом работы в Бундеслиге. Имя фаворита Рангника не раскрывается.
Напомним, ранее сообщалось, что нынешний наставник "Локомотива" Марко Николич, вероятно, вскоре покинет свой пост. Руководство клуба намерено отправить его в отставку.
Источник: Чемпионат
Арустамян: Николича в ближайшие дни уволят с поста главного тренера "Локомотива"
СМИ: Тедеско - один из двух кандидатов на пост главного тренера "Локомотива"
Фото: "Спартак"