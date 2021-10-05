Бабаев: очевидно сложно отрицать преимущества "Матч ТВ" - в техническом оснащении, качестве трансляции

Бабаев заявил, что у телеканала "Матч ТВ", входящего в холдинг "Газпром-медиа", были преимущества перед конкурентами. В связи с этим клубы РПЛ решили продолжить сотрудничество с "Матч ТВ", отметил гендиректор ЦСКА.
"Думаю, очевидно сложно отрицать преимущества "Матч ТВ" - в техническом оснащении, качестве трансляции. Поэтому клубы единогласно приняли их предложение. Цель была достигнута до проведения тендера", - сказал Бабаев.
Источник: Матч ТВ
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Гендиректор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал решение клубов РПЛ принять предложение "Газпром-медиа" о приобретении прав на трансляцию матчей лиги.
Фото: Sportbox