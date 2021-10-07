Как сообщает источник, операция прошла в Германии во вторник, 5 октября.
Напомним, Магкеев получил травму в матче 9-го тура РПЛ против "Химок" (0:0). Отметим, футболист в той встрече покинул поле на носилках.
Ранее Магкеев вошел в расширенный список сборной России на октябрьские матчи отборочного турнира чемпионата мира-2022 со Словакией и Словенией.
В текущем сезоне Магкеев провел за "Локомотив" 7 матчей в РПЛ, получив одну желтую карточку. В общей сложности за "железнодорожников"22-летний футболист сыграл в 51 матче. Контракт Магкеева с "Локомотивом" рассчитан до лета 2024 года.
Источник: Metaratings
СМИ: Магкеев успешно перенес операцию в Германии
Защитник "Локомотива" Станислав Магкеев успешно перенес операцию после разрыва передней крестообразной связки.
Фото: РПЛ